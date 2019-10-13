آثار البرلمان توافق مبدئيا علي قانون الحكومة لإعادة تنظيم هيئة المتحف الكبير



اعلنت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، في اجتماعها المنعقد اليوم برئاسة النائب أسامة هيكل،الموافقه على مشروع قانون الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير، من حيث المبدأ.



ويشارك في الاجتماع الدكتور خالد عناني وزير الاثار وتاتي فلسفه مشروع القانون فى 16 مادة، حددت الطبيعة القانونية لهيئة المتحف ومقره، ووصفا لهيئة المتحف كمجمع حضارى، وما يتضمنه من مبان وقاعات، وكذلك اختصاصات هيئة المتحف، والأجهزة القائمة على إقرار السياسة العامة لهيئة المتحف وإدرتها وتسيير شؤونها وحددت اختصاصتها.



كما حدد القانون موارد هيئة المتحف وكذلك طبيعة موازنته والسنة المالية للمتحف، وأن أموال هيئة المتحف أموال عامة.

