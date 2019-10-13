الهزيمة السابعة.. منتخب مصر يسقط أمام تونس فى كأس العالم للطائرة

تلقى المنتخب الوطنى الأول لكرة الطائرة هزيمة جديدة بكأس العالم المقام فى الوقت الحالى باليابان بعد خسارته اليوم أمام تونس بثلاثة أشواط مقابل شوط فى الجولة التاسعة من المونديال .



وتعد هزيمة المنتخب أمام تونس هى السابعة لفراعنة على التوالى فى كأس العالم بعد أن كانت البداية أكثر من رائعة ونجح المنتخب فى تحقيق فوزين متتاليين على حساب كلا من استراليا والمنتخب الإيراني قبل أن يتلقى 7 هزائم متتالية أمام البرازيل و كندا و روسيا وإيطاليا وبولندا و اليابان وتونس .



و يستكمل منتخب الطائرة مواجهاته بالمونديال غدا وبعد غد أمام الأرجنتين و أمريكا .



وتضم قائمة المنتخب فى هذه البطولة كلا من عبد الله عبد السلام و حسام يوسف وأحمد صلاح وهشام يسرى و محمد عادل ورشاد شبل و عبد الرحمن سعودى و محمد عبد المحسن وأحمد سعيد وعمر نجيب وأحمد ضياء ومحمود منصور وأحمد عبد العال ومحمد رضا.