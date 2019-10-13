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أخبار العالم

بمساعدة مرتزقة أردوغان.. فرار 785 من مقاتلي داعش من يد الأكراد في سوريا

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 12:21 م
القصف التركي لسوريا
القصف التركي لسوريا
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قسم الخارجي
قالت الإدارة الذاتية الكردية لشمال وشرق سوريا إن 785 أجنبيا من منتسبي تنظيم داعش تمكنوا من الفرار من مخيم عين عيسى، حيث كانوا محتجزين اليوم، الأحد، بعد قصف تركي.

وأضافت الإدارة، في بيان، أن فرارهم تم "بتنسيق مع مجموعة من مرتزقة تركيا وبغطاء من القصف التركي ومساندة من الهجوم التركي ومرتزقته الذين شنوا هجوما عنيفا على المخيم وقيام هؤلاء العناصر الداعشية بالهجوم على حراسة المخيم وفتح الأبواب للفرار".

كان المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد أن نحو 100 من نساء وأطفال مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي فروا من مخيم عين عيسى الذي تحرسه قوات أمن سورية يقودها الأكراد في شمال البلاد.

ونقل مدير المرصد رامي عبد الرحمن عن مصادر في المخيم قولها إن هناك حالة من الفوضى بداخله.

وقالت الإدارة الذاتية الكردية لشمال سوريا في وقت سابق إن بعض أفراد أسر أعضاء داعش تمكنوا من الفرار من المخيم بعد قصف من قوات تركية وجماعات معارضة سورية تدعمها أنقرة تتقدم في المنطقة.
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