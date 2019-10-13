Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

هل يكسر حسام البدري تاريخ أبناء الأهلي المخيب مع منتخب مصر

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 01:09 م
حسام البدري
حسام البدري
Advertisements
القسم الرياضي
يستعد منتخب مصر بقيادة حسام البدري، لمواجهة منتخب بتسوانا غدًا الأثنين، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في تمام السابعة مسًاء، في مباراة ودية ضمن برنامج الإعداد للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون .

وتم التعاقد مع حسام البدرى المدير الفنى الأسبق للنادي الأهلى، خلفًا للمكسيكى خافير أجيري الذي تمت إقالته بعد خروج الفراعنة من بطولة أمم إفريقيا الماضية التى نظمتها مصر.

ويتكون الجهاز الفنى الجديد لمنتخبنا الوطنى من حسام البدرى مديرًا فنيًا، يعاونه كل من طارق مصطفى وأحمد أيوب بصفة "مدرب عام" ، بالإضافة إلى سيد معوض كمدرب مساعد، وأيمن طاهر مدربًا لحراس المرمى، وأنيس الشعلاني معد بدني، ومحمد بركات مديرًا للمنتخب.

وتضم قائمة الأجهزة الفنية المصرية التي تولت تدريب الفراعنة على مدار التاريخ، مدربين للنادي الأهلى لم يحصلوا على بطولات عندما قادوا منتخب مصر، فهل يغيره الجهاز الفني الجديد بقيادة حسام البدرى بعد طه إسماعيل وعبده الوحش؟

ويرصد موقع "صدى البلد" فى التقرير التالي، تاريخ مدربي الأهلي في قيادة منتخب مصر وماذا حققوا على النحو التالى:

تاريخ طه إسماعيل مع الفراعنة

تولى طه إسماعيل نجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، قيادة الفراعنة مرتين، الأولى فى دورة الألعاب الإفريقية بالجزائر سنة 1978، والثانية بطولة الأمم الإفريقية فى تونس عام 1994، ولم يحقق أى بطولة خلال هذه الفترة.

حقق بطولتين للنادى الأهلى تحت قيادته

تولى تدريب فريق الأهلى موسم "1986/1987"، وحقق مع الأهلى بطولة الدورى، واحتفظ للأهلى بكأس الكئوس الافريقية للأبد بعد فوز الأهلي بالبطولة للمرة الثالثة على التوالى .

تاريخ عبده الوحش مع منتخب مصر

تولي نجم النادي الأهلى السابق ورئيسه ايضًا، محمد عبده صالح الوحش تدريب المنتخب المصري للمرة الأولى في الثمانينات، ولكنه لم يمض عليه إلا شهران فقط في هذا المنصب حتى تقرر حل الاتحاد، نظرًا لرفض الاتحاد المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية بالجزائر ثم تولي تدريب المنتخب مجددًا عام "1982"و لمدة 3 أعوام وبعد خروج المنتخب من تصفيات كأس العالم عام 1986، رحل عن المنتخب وأعلن اعتزاله التدريب .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حسام البدري يقترب من تدريب منتخب مصر

موعد أول ظهور لـ حسام البدرى فى تدريب منتخب مصر

خلاف على مدرب الحراس.. أسماء الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري

الثنائي الذهبي.. محمد بركات وسيد معوض.. أصدقاء الصدفة والقدر في منتخب مصر

حسن شحاتة يكشف عن أمنيته لـ حسام البدري بعد توليه تدريب منتخب مصر

عماد متعب: رفضت منصب مدير المنتخب فى جهاز حسام البدرى لهذا السبب

ترشيحاتنا

انهيار دول كبرى.. خبيرة أبراج تتوقع حدوث كوارث على هذه المناطق فى العالم

تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد 13 أكتوبر 2019

مرتضى منصور يحسم الملفات الشائكة داخل نادي الزمالك.. تفاصيل

كرة القدم vs السياسة.. ليفربول يحصل على ضمانات لحماية محمد صلاح في قطر

فتاة سعودية تغني في مقهى بجدة وترتدي قناعا على وجهها

أول تعليق من أحمد فتحي على سحب شارة المنتخب منه لـ محمد صلاح.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إثارتها الجدل مع محمد صلاح.. شاهد أحدث ظهور لـ أليساندرا أمبروسيو مع حبيبها

محترفة كرة ومدربة يوجا.. أول عارضة أزياء كيرفي بماركة نسائية شهيرة

مذهل.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الكمون على الريق؟