هل يكسر حسام البدري تاريخ أبناء الأهلي المخيب مع منتخب مصر

يستعد منتخب مصر بقيادة حسام البدري، لمواجهة منتخب بتسوانا غدًا الأثنين، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في تمام السابعة مسًاء، في مباراة ودية ضمن برنامج الإعداد للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون .



وتم التعاقد مع حسام البدرى المدير الفنى الأسبق للنادي الأهلى، خلفًا للمكسيكى خافير أجيري الذي تمت إقالته بعد خروج الفراعنة من بطولة أمم إفريقيا الماضية التى نظمتها مصر.



ويتكون الجهاز الفنى الجديد لمنتخبنا الوطنى من حسام البدرى مديرًا فنيًا، يعاونه كل من طارق مصطفى وأحمد أيوب بصفة "مدرب عام" ، بالإضافة إلى سيد معوض كمدرب مساعد، وأيمن طاهر مدربًا لحراس المرمى، وأنيس الشعلاني معد بدني، ومحمد بركات مديرًا للمنتخب.



وتضم قائمة الأجهزة الفنية المصرية التي تولت تدريب الفراعنة على مدار التاريخ، مدربين للنادي الأهلى لم يحصلوا على بطولات عندما قادوا منتخب مصر، فهل يغيره الجهاز الفني الجديد بقيادة حسام البدرى بعد طه إسماعيل وعبده الوحش؟



ويرصد موقع "صدى البلد" فى التقرير التالي، تاريخ مدربي الأهلي في قيادة منتخب مصر وماذا حققوا على النحو التالى:



تاريخ طه إسماعيل مع الفراعنة



تولى طه إسماعيل نجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، قيادة الفراعنة مرتين، الأولى فى دورة الألعاب الإفريقية بالجزائر سنة 1978، والثانية بطولة الأمم الإفريقية فى تونس عام 1994، ولم يحقق أى بطولة خلال هذه الفترة.



حقق بطولتين للنادى الأهلى تحت قيادته



تولى تدريب فريق الأهلى موسم "1986/1987"، وحقق مع الأهلى بطولة الدورى، واحتفظ للأهلى بكأس الكئوس الافريقية للأبد بعد فوز الأهلي بالبطولة للمرة الثالثة على التوالى .



تاريخ عبده الوحش مع منتخب مصر



تولي نجم النادي الأهلى السابق ورئيسه ايضًا، محمد عبده صالح الوحش تدريب المنتخب المصري للمرة الأولى في الثمانينات، ولكنه لم يمض عليه إلا شهران فقط في هذا المنصب حتى تقرر حل الاتحاد، نظرًا لرفض الاتحاد المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية بالجزائر ثم تولي تدريب المنتخب مجددًا عام "1982"و لمدة 3 أعوام وبعد خروج المنتخب من تصفيات كأس العالم عام 1986، رحل عن المنتخب وأعلن اعتزاله التدريب .