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فيديوجراف| كلمة أبطال الممر في ندوة القوات المسلحة

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 06:49 م
صدى البلد
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إسلام عبد الهادي
شهد الرئيس السيسي فعاليات الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة التي تقام تحت عنوان: "إرادة وتحدي" تزامنًا مع احتفالات ذكرى انتصارات 6 أكتوبر.

وشهدت الندوة حضور أبطال فيلم الممر، وألقى الفنان أحمد عز والفنانة هند صبري كلمة خلال الندوة أمام الرئيس السيسي والحضور، احتفالا بانتصارات أكتوبر وبنجاح فيلم الممر.

من خلال الفيديوجراف شاهد كلمة أحمد عز وهند صبري أبطال فيلم الممر أمام الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة.
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