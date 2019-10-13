Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ألمانيا توجه تحذيرا شديد اللهجة لـ تركيا

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 03:25 م
ألمانيا تدعو تركيا
ألمانيا تدعو تركيا لوقف العمليات في سوريا
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
حذرت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من استمرار العمليات العسكرية في سوريا، ودعته إلى ضرورة التوقف على الفور.

أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، في وقت سابق، عن اتخاذ برلين قرارا بحظر تصدير الأسلحة التي يمكن لتركيا استخدامها في سوريا.

وقال ماس في تصريح لصحيفة "بيلد" واسعة الانتشار: "في ظل الهجوم العسكري التركي على شمال شرقي سوريا، فإن الحكومة الفدرالية لن تصدر أي تراخيص تصدير جديدة لجميع الأسلحة التي يمكن لتركيا أن تستخدمها في سوريا".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس التركي أن القوات التركية سيطرت على مدينة رأس العين وتحاصر تل أبيض في الشمال السوري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمنع استخدامها في سوريا.. برلين تحظر تصدير أسلحة لتركيا

دولة جديدة تعلن وقف تصدير الأسلحة إلى تركيا.. تعرف عليها

مظاهرات ضخمة في ألمانيا ضد الاحتلال التركي لـ سوريا.. صور

مظاهرات غاضبة أمام البيت الأبيض ضد الاحتلال التركي لـ سوريا.. فيديو وصور

الموت لأردوغان.. مظاهرات في إيران ضد الاحتلال التركي لـ سوريا.. فيديو

آخرها فرنسا.. 5 دول توقف تصدير الأسلحة إلى تركيا بسبب غزو سوريا

ترشيحاتنا

فضيحة .. ضباط بريطانيون يستغلون النساء جنسيا

شاهد | أول رد من الرئيس السيسي على الإساءة لـ الجيش

أول ظهور لـ فرحانة المجاهدة البدوية الحقيقية فى فيلم الممر.. فيديو

لكل اسم حكاية.. قرية قصر الباسل لتخليد أحد رموز ثورة 1919.. تعرف عليه

وصلتني عروض كثيرة.. علي معلول يحسم مصيره مع الأهلي

سعر الدولار يتراجع في 6 بنوك اليوم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفعول السحر.. مشروب يقلل آلام المفاصل والركبة في 5 أيام

تاج وطرحة بيضاء.. أروى جودة بـ فستان زفاف

بفستان بسيط.. شاهد إطلالة ابنة مصطفى فهمى فى حفل زفافها