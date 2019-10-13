ألمانيا توجه تحذيرا شديد اللهجة لـ تركيا

حذرت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من استمرار العمليات العسكرية في سوريا، ودعته إلى ضرورة التوقف على الفور.



أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، في وقت سابق، عن اتخاذ برلين قرارا بحظر تصدير الأسلحة التي يمكن لتركيا استخدامها في سوريا.



وقال ماس في تصريح لصحيفة "بيلد" واسعة الانتشار: "في ظل الهجوم العسكري التركي على شمال شرقي سوريا، فإن الحكومة الفدرالية لن تصدر أي تراخيص تصدير جديدة لجميع الأسلحة التي يمكن لتركيا أن تستخدمها في سوريا".



وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس التركي أن القوات التركية سيطرت على مدينة رأس العين وتحاصر تل أبيض في الشمال السوري.