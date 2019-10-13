شيكابالا يقترب من المشاركة في مباراة الأهلي والزمالك.. تفاصيل

واصل محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجه التأهيلي في الفترة الحالية، في ظل إصابته بشد في العضلة الخلفية.



ويسعى الجهاز الفني لفريق نادي الزمالك، بقيادة الصربي ميتشو، لتجهيز اللاعب في الفترة الحالية للحاق بمباراة الأهلي المقبلة المقرر لها يوم السبت المقبل.



ومن المقرر أن يخضع شيكابالا لاختبار طبي خلال تدريب الفريق غدًا لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية.