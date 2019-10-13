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أخبار البلد

أمين البحوث الإسلامية يبحث مع وفد سنغافوري سبل التعاون العلمي

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 03:48 م
امين البحوث الاسلامية
امين البحوث الاسلامية
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محمد شحتة
استقبل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د.نظير محمد عياد بمكتبه اليوم ، دومينك جو سفير سنغافورة بالقاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين وخاصة ما يتعلق بالطلاب الوافدين، والعمل المشترك على نشر ثقافة التسامح والسلام بين الشعوب.

في بداية اللقاء رحب الأمين العام بالسيد السفير والوفد المرافق له، وقدم له صورة إجمالية بالأعمال المتنوعة التي ينفذها المجمع سواء داخل مصر أو خارجها.

وأكد الأمين العام ، خلال اللقاء أن التعاون المشترك مع الجميع، ينطلق من دور الأزهر الشريف العالمي بقيادة فضيلة الإمام الأكبر د/ أحمد الطيب - شيخ الأزهر، مشيرًا إلى أن رسالة الأزهر في التوعية ونشر الوسطية والتسامح والسلام بين الشعوب لها دور كبير على مرّ تاريخه لترسيخ ثقافة العيش المشترك بين الناس ونبذ العنف والتطرف.

كما استعرض الأمين العام خلال اللقاء جهود مصر والأزهر الشريف في دعم الطلاب الوافدين وما يقدم لهم من عناية خاصة ورعاية علمية وتهيئة الأجواء المناسبة لهم للدراسة، ودار النقاش حول الطلاب السنغافوريين الذين يدرسون في كل المراحل التعليمية بالأزهر الشريف واحتياجاتهم فى كل مرحلة تعليمية، فضلًا عن فرص التحاق الطلاب الجدد بالأزهر.

من جانبه عبر أعضاء الوفد عن سعادتهم بالتعاون مع الأزهر الشريف وإعجابهم بالدور المهم الذي يقوم به الأزهر الشريف في العالم كله، والحاجة إلى علماء الأزهر ورجاله الأجلاء لتصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر السلام العالمي والتسامح بين الناس من خلال منهجه الوسطي بعيدًا عن الإفراط والتفريط، وبيان حقيقة الدين الإسلامي وما يدعو إليه من قيم التعاون والرحمة والإنسانية.
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