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تعليم

100 % نسبة النجاح في دور سبتمبر بتربية المنوفية

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 04:52 م
١٠٠٪ نسبة النجاح
١٠٠٪ نسبة النجاح في دور سبتمبر بتربية المنوفية
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قســـم التعليــــم
اعتمد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، اليوم، نتيجة الفرقة الرابعة دور سبتمبر ٢٠١٩ بكلية التربية جامعة المنوفية.

وأشار الدكتور صبحي شرف عميد الكلية إلى أن عدد المتقدمين للامتحانات بلغ ١٣٨ طالبا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح على مستوى أقسام الكلية ١٠٠٪

يذكر أن أقسام الكلية هي: اللغة العربية، اللغة الانجليزية، اللغة الفرنسية، التاريخ، الجغرافيا، الرياضيات، بيولوجى، كيمياء، فيزياء، ت.أ اللغة العربية، ت.أ اللغة الانجليزية، ت.أ الرياضيات، ت.أ علوم، الطفولة، زراعي، تبريد وتكييف "قديم".

حضر اعتماد النتيجة الدكتور فتيحة بطيخ وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب.
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