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أخبار العالم

هيئة الانتخابات التونسية: نسبة المشاركة في الجولة الرئاسية الثانية ترتفع إلى 39.2%

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 05:44 م
الانتخابات التونسية
الانتخابات التونسية
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أ ش أ

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية نبيل بفون أن نسبة الإقبال على التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بلغت حتى عصر اليوم /الأحد/ 2ر39%.

وأوضحت هيئة الإنتخابات - خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم - أن نسبة الاقبال على التصويت في الدوائر الإنتخابية بالخارج بلغت حتى الآن 8ر19%.

وجددت هيئة الإنتخابات دعوتها للمواطنين بالتوجه إلى مراكز الاقتراع لأداء واجبهم الوطني واختيار من سيتولى مقاليد السلطة في البلاد خلال الخمس سنوات المقبلة.

وكانت عملية الاقتراع في الجولة الرئاسية الثانية قد بدأت صباح اليوم داخل تونس، واستمرت على مدار 3 أيام خارجها بدءا من أمس الأول /الجمعة/، حيث سارع الناخبون إلى مراكز الإقتراع للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات التي يتنافس فيها كل من أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد ورجل الأعمال نبيل القروي.
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