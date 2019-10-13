طريقة عمل ريب آي ستيك لـ الشيف وسام مسعود.. فيديو

نقدم لكم طريقة عمل ريب اى ستيك بخطوات الشيف وسام مسعود مقدم برنامج مطبخ 101 على قناة سى بى سى سفرة.
مقادير ريب اى ستيك:
شريحة ستيك
روزمارى فريش
زيت زيتون
زبدة
ثوم
ملح فلفل
طريقة عمل ريب اى ستيك
* سخن طاسة على درجة حرارة مرتفعة
* تبل الستيك بالملح والفلفل و يترك لمدة 3 دقائق من كل اتجاه ثم اضيف الثوم والروز مارى والزبدة.
* اتركه لمدة 3 دقائق ثم يدخل الفرن على 180 لمدة 5 دقائق و يقدم بالهنا مع البطاطس.
مقادير ريب اى ستيك:
شريحة ستيك
روزمارى فريش
زيت زيتون
زبدة
ثوم
ملح فلفل
طريقة عمل ريب اى ستيك
* سخن طاسة على درجة حرارة مرتفعة
* تبل الستيك بالملح والفلفل و يترك لمدة 3 دقائق من كل اتجاه ثم اضيف الثوم والروز مارى والزبدة.
* اتركه لمدة 3 دقائق ثم يدخل الفرن على 180 لمدة 5 دقائق و يقدم بالهنا مع البطاطس.