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طريقة عمل ريب آي ستيك لـ الشيف وسام مسعود.. فيديو

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 06:24 م
طريقة عمل ريب اى
طريقة عمل ريب اى ستيك
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اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل ريب اى ستيك بخطوات الشيف وسام مسعود مقدم برنامج مطبخ 101 على قناة سى بى سى سفرة.
مقادير ريب اى ستيك:
شريحة ستيك
روزمارى فريش
زيت زيتون
زبدة
ثوم
ملح فلفل

طريقة عمل ريب اى ستيك
* سخن طاسة على درجة حرارة مرتفعة
* تبل الستيك بالملح والفلفل و يترك لمدة 3 دقائق من كل اتجاه ثم اضيف الثوم والروز مارى والزبدة.
* اتركه لمدة 3 دقائق ثم يدخل الفرن على 180 لمدة 5 دقائق و يقدم بالهنا مع البطاطس.
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