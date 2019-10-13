Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

للنساء فقط .. 5 طرق لتقليل هرمون الحليب

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 08:41 م
للنساء فقط .. 5 طرق
للنساء فقط .. 5 طرق لتقليل هرمون الحليب
Advertisements
اسماء محمد
قال الدكتور سعيد متولى، استشارى التغذية العلاجية، يعد هرمون الحليب "البرولاكتين" من أهم الهرمونات التي يفرزها الفص الأمامي للغدة النخامية ولكن زيادته عن النسب الطبيعية عند المرأة يسبب لها الكثير من المتاعب من بينها زيادة الوزن وعدم انتظام في الدورة الشهرية وتأخر الحمل وضعف القدرة على الإنجاب .

وأضاف "سعيد" أن هناك بعض الطرق الطبيعية التى تساعد فى تخفيض هرمون الحليب عند النساء دون ى مضاعفات جانبية، وهى:

- كوب دافئ من الميرمية قبل النوم يوميا حيث يستطيع نبات الميرمية تنظيم الهرموني في الجسم.
- كوبين من الماء قبل كل وجبة يقلل تركيز البرولاكتين في الدم.
- عصير الليمون المحلى بالعسل ويفضل تناوله صباحا بعد الفطور بساعة
- ملعقة بذر الكتان و ملعقة الحبة السوداء منظم رائع لهرمونات الغدة النخامية
- خل التفاح الطبيعي ولكن يفضل اختيار نوع جيد وتزويده بالماء.

ونصح "سعيد " من تعاني من ارتفاع البرولاكتين الدم أن يخفض من نسبة تناول الأجبان ومشتقات الحليب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعيدًا عن أضرار حبوب التخسيس.. تناول هذه الحبوب الطبيعية

ترشيحاتنا

صدمة لـ حسام حسن.. إصابة نجم سموحة وتأكد غيابه شهرين

سؤال محرج لـ رانيا يوسف.. والأخيرة ترد: مبفكرشى في الجواز.. شاهد

أزمة المراقب تشتعل قبل القمة 119 بين الأهلي والزمالك

صائد الكونفدرالية يتهرب ويراوغ.. جروس يصدم أهلي جدة .. تفاصيل

ضحية الشهامة بالمنوفية.. تفاصيل جديدة في صالح القاتل.. أقوال أم الفتاة وحقيقة التصالح بـ مليون جنيه

عاجل| تهريب 785 داعشيا من السجون السورية بمساعدة تركيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ شعر كيرلي .. راندا البحيري تبرز مكياجها في جلسة تصوير جديدة

بعد إثارتها للجدل.. شاهد أبرز إطلالات طليقة على ربيع

6 علامات للتفرقة بين سمك المزارع والسمك النيلي