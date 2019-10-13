للنساء فقط .. 5 طرق لتقليل هرمون الحليب

قال الدكتور سعيد متولى، استشارى التغذية العلاجية، يعد هرمون الحليب "البرولاكتين" من أهم الهرمونات التي يفرزها الفص الأمامي للغدة النخامية ولكن زيادته عن النسب الطبيعية عند المرأة يسبب لها الكثير من المتاعب من بينها زيادة الوزن وعدم انتظام في الدورة الشهرية وتأخر الحمل وضعف القدرة على الإنجاب .



وأضاف "سعيد" أن هناك بعض الطرق الطبيعية التى تساعد فى تخفيض هرمون الحليب عند النساء دون ى مضاعفات جانبية، وهى:



- كوب دافئ من الميرمية قبل النوم يوميا حيث يستطيع نبات الميرمية تنظيم الهرموني في الجسم.

- كوبين من الماء قبل كل وجبة يقلل تركيز البرولاكتين في الدم.

- عصير الليمون المحلى بالعسل ويفضل تناوله صباحا بعد الفطور بساعة

- ملعقة بذر الكتان و ملعقة الحبة السوداء منظم رائع لهرمونات الغدة النخامية

- خل التفاح الطبيعي ولكن يفضل اختيار نوع جيد وتزويده بالماء.



ونصح "سعيد " من تعاني من ارتفاع البرولاكتين الدم أن يخفض من نسبة تناول الأجبان ومشتقات الحليب.