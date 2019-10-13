هنا الزاهد تشارك الجمهور أسعد لحظاتها مع طلعت زكريا وتطالب متابعيها بهذا الأمر

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها بمجموعة من الصور مع الفنان الراحل طلعت زكريا و اسرتها عبر خاصية "story" بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.



واظهرت الصور مشاركة الفنان طلعت زكريا ل هنا الزاهد الاحتفال فى جميع المناسبات العامة والشخصية معها ومع اسرتها.



وعلقت هنا الزاهد علي صورة تجمعهم قائلة "ارجو الدعاء لة بالمغفرة".





كان الفنان الكوميدى طلعت زكريا قد توفى الثلاثاء الماضي بعد صراع طويل مع المرض، وتدهورت حالته، بعد نقله الي احد مستشفيات الدقى ، ليتوفى هناك.



يذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" الذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهروبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد.



و انتهى طلعت مؤخرا من تصوير فيلم جديد بعنوان "الموقف" بمشاركة منة فضالى ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكى