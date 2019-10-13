شباب الأهلي يفوز على الإنتاج الحربي 3/ 1 في دوري الجمهورية

حقق فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٩ فوزًا ثمينًا على ضيفه الإنتاج الحربي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الخامسة من دوري الجمهورية للشباب.





بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد طارق.

الدفاع: عادل زينهم “دودو” – مصطفى إلياس – فارس طارق – محمد شكري.

الوسط: عبدالرحمن أشرف “مانو” – السيد محمود – محمد فخري – محمود بشار – وليد مصطفى.

الهجوم: أحمد الشامي.





ومع بداية الشوط الثاني شارك مصطفى فوزي بدلًا من أحمد الشامي، ثم شارك صالح نصر بدلًا من وليد مصطفى، وفهد جمعة بدلًا من محمود بشار.





افتتح محمد شكري التسجيل للأهلي في الدقيقة ٢٠ بعدما سدد ركلة جزاء ارتدت له من حارس المرمى ليسددها مرة أخرى في الشباك، وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة ٤٠ من ركلة حرة نفذها بشكل رائع، ثم نجح الانتاج في تقليص الفارق خلال الشوط الثاني، قبل أن يسجل البديل صالح نصر هداف الموسم الماضي برصيد ٣٧ هدفًا الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.





بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى ١٣ نقطة، جمعهم من الفوز في ٤ مباريات والتعادل في مباراة واحدة، حيث تعادل إيجابيًا مع سموحة ١ – ١، ثم فاز على الزمالك ٣ – صفر، وعلى الاتحاد السكندري ٢ – ١، وعلى الجونة ١ – صفر، وأخيرًا على الإنتاج الحربي ٣ – ١، ليكون في رصيده ١٣ نقطة، مسجلًا ١٠ أهداف بينما تلقت شباكه ٣ أهداف.





ويضم الجهاز الفني لفريق مواليد ٩٩ بالأهلي عمرو أنور مديرًا فنيًا، وياسر رجب مدربًا عامًا، وأحمد عبد الظاهر مدربًا مساعدًا، وإيهاب خميس مدربًا لحراس المرمى، وأحمد عيد مديرًا إدرايًا، وأحمد أبو عبلة طبيب الفريق، ومحمد حسن مخطط الأحمال والتأهيل والقياسات، ومحمد السيد أخصائي التدليك.