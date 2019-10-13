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مرأة

كأنها عارضة أزياء.. سالي عبد السلام تتألق بالموف

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 09:30 م
صدى البلد
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ريهام قدري
نشرت المذيعة سالي عبد السلام صورة جديدة لها على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سالي بإطلالة جديدة باللون الموف جاكت كلاسيك وبنطلون مربوط على الخصر انيق وتي شيرت باللون الأبيض وحذاء بكعب عالي، ونسقت سالي تسريحة شعر معتادة من خلال انسدل على كتفيها، والتقطت سالي الصورة وكأنها عارضة ازياء

وكتبت سالي في تعليق علي الصورة "Dont worry be purple ☂️☂️"


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