كأنها عارضة أزياء.. سالي عبد السلام تتألق بالموف

نشرت المذيعة سالي عبد السلام صورة جديدة لها على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت سالي بإطلالة جديدة باللون الموف جاكت كلاسيك وبنطلون مربوط على الخصر انيق وتي شيرت باللون الأبيض وحذاء بكعب عالي، ونسقت سالي تسريحة شعر معتادة من خلال انسدل على كتفيها، والتقطت سالي الصورة وكأنها عارضة ازياءوكتبت سالي في تعليق علي الصورة "Dont worry be purple ☂️☂️"