بطريقة المطاعم.. طريقة عمل شوربة السي فود الأصلية

يعتبر السي فود هو احدي الاطعمة المفيدة والذي يعشقه الكثير ، ولذلك نقدم لكي طريقة عمل شوربة السي فود بالمنزل طريقة المطاعم



المقادير



حبة بصل كبيرة مقطعه لشرائح طولية.

نصف كوب من الكرفس.

نصف كوب من الجزر.

200 جرام من سمك الفيليه الأبيض.

100 جرام "جمبري مقشر، بلح البحر، كاليماري مقطع".

مرقة سمك.

300 مل من الكريمة.

ملح وفلفل أسود، يضاف كل منهما حسب الرغبة.



طريقة التحضير.

نقوم بتشويح البصل المقطع ثم نضيف كل من الكرفس والجزر ونقلبه جيدًا ولكن يجب علينا مراعاة عدم تغير لونه .

نضيف قطعتين من السمك الفيلية الأبيض ومن ثم مرقة الدجاج ونتركه على النار حتى يغلي جيدًا.

وبعد ذلك نتركه عشرة دقائق على نار هادئة وبعد ذلك نضع كل من الفلفل والملح وجوزة الطيب والهيل المطحون وبعد ذلك نتركه على نار هادئة لمدة ساعة تقريبًا حتى تنضج كل هذه المكونات .

وقبل الأكل والتقديم بربع ساعة نقوم بإضافة الكريمة وباقي فواكه البحر ثم نتركه يغلي ليقدم ساخنًا مع رشة من البقدونس وعصير الليمون .