Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بطريقة المطاعم.. طريقة عمل شوربة السي فود الأصلية

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 11:31 م
ريهام قدري
يعتبر السي فود هو احدي الاطعمة المفيدة والذي يعشقه الكثير ، ولذلك نقدم لكي طريقة عمل شوربة السي فود بالمنزل طريقة المطاعم

المقادير

حبة بصل كبيرة مقطعه لشرائح طولية.
نصف كوب من الكرفس.
نصف كوب من الجزر.
200 جرام من سمك الفيليه الأبيض.
100 جرام "جمبري مقشر، بلح البحر، كاليماري مقطع".
مرقة سمك.
300 مل من الكريمة.
ملح وفلفل أسود، يضاف كل منهما حسب الرغبة.

طريقة التحضير.
نقوم بتشويح البصل المقطع ثم نضيف كل من الكرفس والجزر ونقلبه جيدًا ولكن يجب علينا مراعاة عدم تغير لونه .
نضيف قطعتين من السمك الفيلية الأبيض ومن ثم مرقة الدجاج ونتركه على النار حتى يغلي جيدًا.
وبعد ذلك نتركه عشرة دقائق على نار هادئة وبعد ذلك نضع كل من الفلفل والملح وجوزة الطيب والهيل المطحون وبعد ذلك نتركه على نار هادئة لمدة ساعة تقريبًا حتى تنضج كل هذه المكونات .
وقبل الأكل والتقديم بربع ساعة نقوم بإضافة الكريمة وباقي فواكه البحر ثم نتركه يغلي ليقدم ساخنًا مع رشة من البقدونس وعصير الليمون .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل شوربة الكريمة .. بنكهات مختلفة

طريقة عمل السلمون .. 8 وصفات مختلفة أبرزها المدخن والمشوى.. صور

مفيدة ولذيذة.. طريقة تحضير شوربة البروكلي

ترشيحاتنا

رسالة غامضة من عضو مجلس النادي الاهلي لمتابعيه

كارثة تهدد الأطفال بـ 3 أمراض خطيرة.. معجون الأسنان فيه سم قاتل

قرقاش يشن هجوما لاذعا على 4 دول عربية بسبب تركيا

لا ترموه أبدا.. نوى البلح يعالج 60 مرضا مزمنا

شاهد .. مباراة الزمالك وسبورتنج في نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة اليد

بعد إثارتها للجدل.. شاهد أبرز إطلالات طليقة على ربيع

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من مدرجات استاد القاهرة.. وزير الرياضة يساند المنتخب الأولمبي

منتخب مصر يختتم تدريباته لمواجهة بتسوانا وديا .. صور

كارثة تهدد الأطفال بـ 3 أمراض خطيرة.. معجون الأسنان فيه سم قاتل