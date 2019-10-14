مش حتصدقى .. أطعمة مفعولها أقوى من مسكنات الألم

علاجات طبيعية لها مفعول السحر فى تسكين الآم الجسم كالأسبرين إليك أبرز تلك العلاجات الطبيعية يقدمها موقع "powerofpostivity ".



1-خل التفاح



يساعد في تخفيف التهاب المفاصل وآلام العضلات الطفيفة و تحسين الحركة لدى كبار السن فقط جربى ملعقتين صغيرتين في كوب من الماء يوميًا للمساعدة في هذه الآلام.



2-زيت اللافندر الأساسي



استخدام زيت اللافندر الأساسي قبل وبعد العمليات الجراحية يقلل من آلام المخاض الشديدة عند الولادة.



3-قرنفل



يمكن أن يساعد زيت القرنفل الأساسي في صحة الفم ويمكن أن يخفف أيضًا من ألم الأسنان. إذا لم يكن لديك زيت القرنفل مفيد ، يمكنك أيضًا استخدام القرنفل الكامل الخام للمضغ. تحتوي القرنفل على الأوجينول وهو مخدر طبيعي.



4- الكركم



يتمتع الكركم بإمكانيات ممتازة ليكون مسكنًا للألم فعال مثل الأسبرين والأدوية الأخرى التي لا تحتاج إلى وصفة طبية. هذه المسكنات الطبيعية يمكن أن تستخدم لتخفيف آلام المفاصل.





5- عصير التوت البري



تعرف معظم النساء اللاتي تعرضن لعدوى المثانة أنه يأتي مع بعض الألم الشديد وعدم الراحة. يمكن لعصير التوت البري مساعدة في القضاء على أى عدوى طفيفة في المثانة.



6-نعناع



شاي النعناع أن يساعد في التهاب الحلق. النعناع مفيد أيضًا في الشعور بعدم الراحة من اضطراب في المعدة والصداع وآلام طفيفة في العضلات. ويعتقد أن المنثول في النعناع يمنع الأعصاب من الاستجابة للمنبهات المؤلمة.



7 - العسل صافي

يساعد العسل على تلطيف التهاب الحلق في الشاي الساخن. العسل الخام أيضا لديه خصائص ممتازة مضادة للالتهابات. تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في العسل عملية الشفاء الطبيعية للجسم. يمكن تطبيق العسل على الجروح البسيطة والحروق.



8-الزنجبيل



خلاصة الزنجبيل تقلل من ألم الركبة. يستخدم الزنجبيل تقليديًا أيضًا للمساعدة في علاج الانزعاج من اضطراب في المعدة. يمكن أن يساعد الزنجبيل أيضًا في تخفيف آلام الدورة الشهرية.



9- الجينسنج



له خصائص مسكنة للألم ومضادة للالتهابات تكون فعالة مثل الإيبوبروفين. الجينسنج لديها أيضا إمكانات كحل لأولئك الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي.