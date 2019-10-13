اخبار الأهلي اليوم 13-10-2019 .. صدمة في القلعة الحمراء.. إصابات مرعبة تضرب الأحمر قبل القمة 119

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الاحد 13 أكتوبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي .. وجاءت كالتالي:
- صدمات الأهلي تتوالى قبل لقاء الزمالك.. رمضان صبحي يتعرض لـ الإصابة مع منتخب مصر الأوليمبي
حقق منتخب مصر الأوليمبي فوزا علي نظيره جنوب إفريقيا، بهدف دون رد في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين علي أرضية ملعب "القاهرة" الدولي استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 والمقامة في مصر.
- الجائزة الذهبية .. You Tube تقدم مفاجأة مذهلة لـ قناة الأهلي.. اعرف السبب
أرسلت شركة You Tube العالمية الجائزة الذهبية لقناة النادي الأهلي بعد تخطيها عدد المليون مشترك بعد مشوار كبير من تقديم البرامج المميزة.
- لقاء القمة.. يكتب شهادة وفاة وميلاد مدربي الأهلي والزمالك.. تفاصيل
ينتظر عشاق الكرة المصرية لقاء القمة "119"، الذي يجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنافسه نادي الزمالك والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل في إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز .
- محاضرة فنية لـ لاعبى الأهلي وتدريبات خططية استعدادا للقمة 119
حرص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل تقسيمة الكرة التي أجرها في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.
- شباب الأهلي يفوز على الإنتاج الحربي 3/ 1 في دوري الجمهورية
حقق فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٩ فوزًا ثمينًا على ضيفه الإنتاج الحربي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الخامسة من دوري الجمهورية للشباب.
- عاجل.. الأهلي يتلقى صدمة قبل مواجهة الزمالك في القمة 119
تعرض لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جيرالدو وصالح جمعة، للإصابة خلال تواجدهما في مران الفريق، الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة.
- العودة قريبة.. مروان محسن و محمود متولي يستكملان برنامجهما التأهيلي في الأهلي
واصل مروان محسن، ومحمود متولي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجهما التأهيلي على ملعب التتش تحت إشراف طارق عبدالعزيز، اخصائي التأهيل بالنادي.
- استعدادا لـ الزمالك.. فايلر يوقف مران الأهلي لهذا السبب
حرص رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل تقسيمة الكرة التي أجراها في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.
- صدمات الأهلي تتوالى قبل لقاء الزمالك.. رمضان صبحي يتعرض لـ الإصابة مع منتخب مصر الأوليمبي
حقق منتخب مصر الأوليمبي فوزا علي نظيره جنوب إفريقيا، بهدف دون رد في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين علي أرضية ملعب "القاهرة" الدولي استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 والمقامة في مصر.
- الجائزة الذهبية .. You Tube تقدم مفاجأة مذهلة لـ قناة الأهلي.. اعرف السبب
أرسلت شركة You Tube العالمية الجائزة الذهبية لقناة النادي الأهلي بعد تخطيها عدد المليون مشترك بعد مشوار كبير من تقديم البرامج المميزة.
- لقاء القمة.. يكتب شهادة وفاة وميلاد مدربي الأهلي والزمالك.. تفاصيل
ينتظر عشاق الكرة المصرية لقاء القمة "119"، الذي يجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنافسه نادي الزمالك والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل في إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز .
- محاضرة فنية لـ لاعبى الأهلي وتدريبات خططية استعدادا للقمة 119
حرص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل تقسيمة الكرة التي أجرها في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.
- شباب الأهلي يفوز على الإنتاج الحربي 3/ 1 في دوري الجمهورية
حقق فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٩ فوزًا ثمينًا على ضيفه الإنتاج الحربي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الخامسة من دوري الجمهورية للشباب.
- عاجل.. الأهلي يتلقى صدمة قبل مواجهة الزمالك في القمة 119
تعرض لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جيرالدو وصالح جمعة، للإصابة خلال تواجدهما في مران الفريق، الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة.
- العودة قريبة.. مروان محسن و محمود متولي يستكملان برنامجهما التأهيلي في الأهلي
واصل مروان محسن، ومحمود متولي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجهما التأهيلي على ملعب التتش تحت إشراف طارق عبدالعزيز، اخصائي التأهيل بالنادي.
- استعدادا لـ الزمالك.. فايلر يوقف مران الأهلي لهذا السبب
حرص رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل تقسيمة الكرة التي أجراها في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.