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أحمد فوزي: يوجد حرب في سيناء وهناك بلاد كثيرة تريد تدمير مصر

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 12:01 ص
صدى البلد
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توك شو
أكد الجندي أحمد فوزي، أحد مصابي عمليات مكافحة الإرهاب في سيناء، وأحد الحضور بالندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة، أن كثيرا من المصريين لا يتصورون حجم الحرب الدائرة في سيناء، وأن هناك دول تريد تدمير مصر.

وأضاف "فوزي"، خلال تصريحاته ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، "طول ما مصر فيها رجالة هتفضل واقفة على رجليها"، مؤكدًا أن وقوف الشعب في ظهر جيشه أمر هام للجنود والضباط، ويرفع من روحهم المعنوية.

أشار الجندي أحمد فوزي حسن، أحد أبطال الصاعقة، خلال الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة، إلى أنه أصيب في عملية لتمشيط رفح، حيث بترت قدميه الإثنين، موضحًا أنه اشترك في عشرات المداهمات شديدة الخطورة في سيناء، حيث أصيب في نوفمبر 2015.

ونوه "حسن"، إلى أنه عمل مع أكفء قيادات سيناء، ومنهم الشهيد خالد دبابة، مضيفًا أنه أجرى عملية بتر قدميه في مستشفى رفح، وعندما عاد لبلده بالشرقية وجد كل أهالي قريته انتظرته بالطبل والمزمار.

ولفت إلى أن شقيقه بعد إصابته طلب أن يخدم في شمال سيناء، معلقا: "رايتنا لازم تفضل عالية"، موجهًا رسالة إلى المصريين: "متقلقوش.. سيناء فيها وحوش، وإحنا قد التحدي".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسحة أكتوبر "إرادة وتحدي" بمركز المنارة بالتجمع الخامس، ومعه عدد من رجال الدولة، والإعلاميين، والفنانين، ورجال الدين، وأعضاء مجلس النواب، وقيادات القوات المسلحة، فضلا عن حضور المستشار عدلي منصور، واالمشير محمد حسين طنطاوي، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.
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