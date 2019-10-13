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رياضة

منتخب السعودية يبدأ أول مناورة تكتيكية في رام الله.. صور

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 11:33 م
منتخب السعودية في
منتخب السعودية في رام الله
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على صالح
بدأ المنتخب السعودي لكرة القدم في رام الله تدريباته اليوم الاحد فور وصوله، على ملعب فيصل الحسيني في رام الله ، استعدادا للقاء نظيره الفلسطيني بعد غد الثلاثاء ضمن تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 .

وأجرى اللاعبون التدريبات تحت إشراف المدير الفني الفرنسي إيرفي رينارد ، حيث بدأ الحصة الأولى بتمارين الإحماء تلاها الترفيه ، قبل أن يقسم اللاعبين لمجموعتين بعدها أجريت مناورة تكتيكية

وينهي الفريق السعودي الاول الأثنين تدريباته على استاد فيصل الحسيني عند الرابعة مساءً

وكان المنتخب السعودي قد وصل ظهر اليوم إلى فلسطين عبر المملكة الأردنية الهاشمية، وكان في استقبال البعثة فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، واللواء جبريل الرجوب، وعدد من القيادات السياسية والرسمية وجمهور غفير أمام مقر إقامة بعثة المنتخب السعودي برام الله.

ويُعقد غدًا الاجتماع الفني، وفي الساعة الواحدة يعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة بحضور المديرين الفنيين للمنتخبين.
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