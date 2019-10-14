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رياضة

6ص)طرح تذاكر مباراة "مصر وبتسوانا" صباح الاثنين .. تعرف على منافذ البيع

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 12:30 ص
مصر وبتسوانا
مصر وبتسوانا
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عمرو ابوبكر
تطرح في التاسعة من صباح اليوم الاثنين تذاكر مباراة المنتخب الوطني الأول الودية أمام نظيره البتسواني المقرر اقامتها في السابعة من مساء الإثنين بستاد العرب .. وتطرح التذاكر للبيع بستاد الأسكندرية ، حيث تحدد الحضور بعشرة آلاف متفرج.

وكان المنتخب الوطني تحت قيادة الكابتن حسام البدري المدير الفني قد اختتم تدريباته مساء أمس على ملعب المباراة، فيما اتفق إدارة الفريقين الاكتفاء بإجراء ٤ تبديلات فقط خلال المباراة، التي تأتي في إطار الإعداد لخوض التصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون.
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