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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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منوعات

من الحب ما قتل .. شاب هندي ينتحر أمام حبيبته بعدما رفضت الزواج منه

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 03:40 ص
صدى البلد
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كريم جمال
لم يكن يتخيل هذا الشاب أن حبه لتلك الفتاة سيكلفه حياته فى النهاية، بعدما فشل فى الفوز بها كزوجة له لتتويج قصة حبهما.

وبحسب صحيفة الهند اليوم، أنعى جيتندرا فيرما حياته بإطلاق الرصاص على نفسه فى مدينة أوجين بولاية ماديا براديش، بعدما رفضت حبيبته الأرملة الزواج منه.

حاول جيتندرا أكثر من مرة إقناع تلك الأرملة بالزواج منه حيث عرض عليها الأمر مرارًا وتكرارًا، محاولًا تغيير قرارها من الرفض إلى الموافقة، فأصيب بإحباط شديد.

وقبل أن ينهى الشاب الهندى حياته، ذهب للمرة الأخيرة بالأمس إلى منزل حبيبته، وقدم إليها عرض الزواج من جديد، ولكنها رفضت كالعادة، فأطلق النار على نفسه أمامها لينهى تلك القصة الحزينة فى الحال.
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