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حوادث

السيطرة على حريق كنيسة مارجرجس بحلوان .. صور

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 12:32 ص
حريق كنيسة مارجرجس
حريق كنيسة مارجرجس بحلوان
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محمد صبري - مصطفى الرماح - سامح سلام
تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق شب داخل كنيسة مارجرجس بحلوان.

تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل كنيسة مارجرجس امام الحديقة اليابانية.

على الفور تم الدفع بـ٥ سيارات مطافي وتم محاصرة كرات اللهب دون أي خسائر فى الارواح أو وقوع مصابين ، وتبين ان أجزاءً كبيرة من الكنيسة مصنوعة من الخشب مما ساعد علي سرعة اشتعال النيران.

فيما تم تشكيل فريق بحث للوقوف علي سبب الحريق وبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه ، كما انتقل رجال المعمل الجنائي لمكان البلاغ لحصر التلفيات والخسائر ، تم تحرير محضر وجار العرض علي النيابة العامة للتحقيق.
السيطرة على حريق كنيسة مارجرجس بحلوان .. صور
السيطرة على حريق كنيسة مارجرجس بحلوان .. صور
السيطرة على حريق كنيسة مارجرجس بحلوان .. صور
السيطرة على حريق كنيسة مارجرجس بحلوان .. صور
السيطرة على حريق كنيسة مارجرجس بحلوان .. صور
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