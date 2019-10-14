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رياضة

حسام البدري يدرس مفاجأة غير مسبوقة خلال مباراة مصر وبتسوانا

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 03:38 ص
حسام البدري مدرب
حسام البدري مدرب منتخب مصر
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أحمد هاني
كشف الإعلامي هاني حتحوت عن مفاجأة مرتقبة من قبل حسام البدري المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني المصري، في التشكيل الذي سيعتمده في مباراته الأولى له أمام بوتسوانا اليوم الإثنين.

وقال حتحوت عبر برنامجه "الماتش" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" إن حسام البدري يدرس إشراك لاعبي الأهلي مجمعين خلال شوط واحد، إضافة إلي إشراك لاعبي الزمالك في الشوط الثاني من مباراة بتسوانا.

وكان الجهاز الفني لفريقنا الوطني بقيادة الكابتن حسام البدري يرغب في إجراء ٦ تبديلات من أجل التعرف على المستوى الحقيقى لكل اللاعبين وإعطاء الفرصة لأكبر عدد للوقوف على بعض النقاط لاتخاذ قراراته في المرحلة المقبلة استعدادا لمواجهة منتخب كينيا في أولى ارتباطاته الرسمية.

وسبق للمنتخبين مصر وبتسوانا أن تواجها ٥ مرات من قبل وجاءت النتائج على النحو التالي:

- 7 أكتوبر 2006: تعادلا (0 – 0) في تصفيات أمم أفريقيا 2008.
- 13 أكتوبر 2006: فازت مصر (1 – 0) بتوقيع محمد فضل في تصفيات كان 2008 أيضًا.

- 4 يونيو 2013: تعادلا (1 – 1) في لقاء ودي وأحرز أحمد حجازي هدف مصر.
- 10 أكتوبر 2014: فاز منتخب مصر خارج أرضه (2 – 0) بتوقيع محمد النني ومحمد صلاح في تصفيات أمم افريقيا 2014.
- 15 أكتوبر 2014: كرر منتخب مصر تفوقه (2 – 0) أيضًا على أرضه بتوقيع عمرو جمال ومحمد صلاح.
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