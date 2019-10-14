مفيش فلوس .. لاعب الأهلي يكشف كواليس حديثه مع الخطيب





وعقب اللاعب على مداعبة رئيس القلعة الحمراء ، قائلا: أحب كابتن الخطيب كثيرا فهو اسطورة كروية عظيمة ، وتمنيت كثيرا أن اراه وأتحدث معه.

أكد محمد محمود لاعب النادي الأهلي ، أنه يحب دائما مداعبة زملائه، ويحب روح المرح والضحك كثيرا.وكشف اللاعب العائد من الإصابة التي داهمته وهي قطع في الرباط الصليبي غاب على أثرها لمدة 9 أشهر ، عن حديثه مع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء ، الذي نقل ثقته فيه وفي زملائه في تحقيق الألقاب والبطولات للقلعة الحمراء.وأشار اللاعب الى موقف طريف حدث معه أثناء حفل تسليم درع الدوري ، حينما شاهد الخطيب ، وتوجه إليه لمصافحته ، فداعبه رئيس النادي قائلا : "مفيش فلوس تجيب كرافتة" ، مداعبا له بسبب إغلاق الزر الاخير من القميص الذي ارتداه.