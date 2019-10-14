الأكثر تتويجا في العالم .. أحمد الأحمر نمبر وان بـ19 بطولة قارية ..فيديو

توج يد الزمالك ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة علي التوالي و الـ12 فى تاريخه علي حساب سبورتنج بنتيجة 33-31 المقامة فعالياتها بالرأس الأخضر.



وبهذا الفوز أصبح الزمالك الأول أفريقيًا من حيث عدد الألقاب بـ 12 لقبا متفوقًا على مولودية الجزائر صاحب الـ11 لقبا و الأهلى صاحب الخمسة ألقاب.



ولم تتوقف الأرقام القياسية للقلعة البيضاء عند ذلك الحد.. فبعد هذا الانتصار احتفظ الزمالك بكأس البطولة مدى الحياة لفوزه بها للمرة الثالثة على التوالى بعد انتصاره في آخر بطولتين سابقتين على الأهلى والترجى التونسى.



وتعد هذه هى المرة الثانية التي يحتفظ الزمالك فيها بكأس البطولة بعد أن فاز بها لثلاث مرات متتالية أعوام 1979 و 1980 و 1981 وهو الإنجاز الذي لم يحققه أي فريق سوى الزمالك.



ومن جانبه أعرب أحمد الأحمر قائد الفريق ، عن سعادته بحصول الفريق على بطولة إفريقيا ، واصفا إياها بالصعبة والغالية لأنها البطولة التي انفرد بها الزمالك بسيادة القارة الأفريقية، كما أنها البطولة الثالثة على التوالي، وبذلك احتفظ الفريق بالكأس للأبد.



وأضاف الأحمر أنه بهذه البطولة أيضا اصبح اللاعب رقم واحد على مستوى العالم في حصوله على بطولات قارية بمجموع 19 بطولة.



ويستعرض موقع صدى البلد ألقاب أحمد الأحمر التاريخية سواء الجماعية أو الفردية



نمبر وان أحمد الأحمر حصد مع الزمالك ، 5 مرات دوري أبطال إفريقيا ، و5 السوبر الإفريقي، مرة كأس أبطال الدوري و3 مرات ببطولة أفريقيا أبطال الكؤوس ، بالإضافة لحصد المركز الثالث في كأس العالم للأندية عام 2010.



دوري أبطال إفريقيا مع الأفريقي التونسي



4 مرات بطولة دوري أبطال اسيا ، مرتان مع الجيش القطري ، وواحدة مع أهلي جدة ، واخرى مع السد اللبناني



توج مرتان ببطولة الخليج مع أهلي جدة السعودي



وعن البطولات المحلية اثناء انضمامه لمجموعة من الاندية

4 بطولات دوري مع الزمالك، و3 بطولات كأس مصر، و3 مرات بطل كأس السوبر المصري.

مع نادي فلينسبورج كأس ألمانيا 2015

حصد كأس ولي العهد وكأس الأمير ، والدوري القطري مع نادي الجيش.

المركز الثاني في البطولة العربية مع نادي الكويت الكويتي.

المركز الثاني في البطولة العربية مع نادي الوحده السعودي.



وعن تاريخ الأحمر "نمبر وان" مع منتخب مصر ، فتوج بكأس الأمم الإفريقية 3 مرات ، في حين شارك في ثلاث دورات أوليمبية، أثينا 2004 محققا المركز الـ12، وبكين 2008 محققا المركز العاشر، وريو دي جانيرو 2016 محققا المركز التاسع.



وشارك أيضا في سبع نسخ من كأس العالم، وكان المركز الـ13 هو أفضل ما حققه في نسخة 2017 في فرنسا.



و3 مرات بدورة الألعاب الافريقية ، ولقبين بالبطولة العربية ، ومرة بطولة ألعاب البحر المتوسط.



انجازات فردية



حقق أحمد الأحمر ، العديد من الألقاب الفردية في كل البطولات التي شارك فيها سواء مع الأندية أو منتخب مصر ، وتنوعت مابين أفضل ظهير أيمن ، وأفضل لاعب ، وهداف البطولة ، وفي أغلب البطولات جمع بين الثلاثة ألقاب



بالإضافة إلى رجل المباراة اللقب الذي يحققه في اغلب المباريات التي شارك فيها ولو لدقائق معدودة ، سواء محلية أو قارية أو عالمية.