الثقافة الرياضية تحتفي بنصر أكتوبر في السويس بمشاركة شباب المحافظات

يحتفل الاتحاد المصري للثقافة الرياضية اليوم الاثنين في محافظة السويس بالعيد السادس والاربعين لنصر اكتوبر المجيد الذي تحقق عام 1973 ، برعاية وحضور وزير الشباب والرياضة واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس التي تحتضن الاحتفالية باعتبارها واحدة من محافظات المواجهة سيناء شمال وجنوب والاسماعيلية وبورسعيد.



يشارك شباب من هذه المحافظات في الاحتفالية التي رفعت شعار ( بمصرنا نحتفل وبجيشنا نفاخر وبنصرنا نزهو ) وهو الشعار الذي أطلقه الاتحاد منذ احتفاليته الأولى بنصر أكتوبر في العام 2011 ، ونفذ احتفالية كبرى في كل محافظات المواجهة بدأت من امام بانوراما اكتوبر بالقاهرة وانطلقت الى السويس ومنها الى الاسماعيلية فشمال سيناء مرورا ببورفؤاد وانتهاء في بورسعيد.



وتتضمن الاحتفالية ندوة كبرى يتحدث فيها اللواء الدكتور مصطفى كامل محافظ بورسعيد الاسبق ورئيس عمليات قوات الصاعقة في حرب اكتوبر واستاذ العلوم السياسية ، واللواء يسري عمارة اسد الفرقة الثانية مشاة في حرب اكتوبر والذي أسر عساف ياجوري قائد مدرعات العدو في حرب اكتوبر.



ويحضر الاحتفالية الدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير واللواء اسماعيل الفار وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية ومحي بدير مدير عام الاتحادات النوعية ومحمود عبد العزيز مدير الادارة ، والدكتور حسني غندر رئيس الاتحاد الرياضي للشركات والدكتور احمد اسماعيل سكرتير عام الاتحاد ، والدكتور عماد البناني رئيس الاتحاد العام للرياضة للجميع وحمدي الخفيف رئيس اتحاد العاملين بالحكومة وطلعت عبد المنعم امين الصندوق ورامي عبد الحميد امين صندوق اللجنة البارالمبية وعدد من الإعلاميين.