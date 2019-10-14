Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

ظهور حمار وحشي ذهبي في محمية طبيعية بكينيا

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 08:31 ص
حمار وحشي أشقر
حمار وحشي أشقر
Advertisements
أ ش أ
أثار ظهور حمار وحشي لونه ذهبي في محمية "ماساي مارا" الطبيعية في كينيا، اهتمام المرشدين السياحيين وفضول السياح الأجانب بعد ثلاثة أسابيع فقط من رصد مهر أسود منقط في نفس المحمية.

وذكرت صحيفة (ديلي نيشن) الكينية أن الكثير من ردود الفعل على ظهور الحمار الوحشي ذهبي اللون "الأشقر" النادر، وردت في منصات وسائل التواصل الاجتماعي، تماما كما حدث في ظهور المهر حالك السواد المنقط باللون الأبيض والذي رصدته عدسات المصورين الشهر الماضي.
Advertisements

ترشيحاتنا

حسام البدري يدرس مفاجأة غير مسبوقة خلال مباراة مصر وبتسوانا

ثروة مهدرة .. حكاية معصرة بلاد الزيتون التي تكهنت 10 سنوات .. فيديو

الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة على مستوى الجمهورية

سباق الموت.. مصرع شاب وإصابة 5 آخرين.. فيديو

أخبار الرياضة ليلا.. تعليق الخطيب على الإساءة.. هروب فرجاني ساسي .. مفاجأة تركي آل شيخ .. ركن البطولات لأحمد الأحمر

بالأسود إيفانكا ترامب نائمة بجانب طفلها الرضيع

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على العجلة .. عبير صبرى بإطلالة كاجوال فى أحدث جلسة تصوير

بإطلالة جذابة..دينا تبهر متابعيها عبر إنستجرام

بفستان محتشم .. نوال الزغبي تستعرض أناقتها في السعودية .. صور