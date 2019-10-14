ظهور حمار وحشي ذهبي في محمية طبيعية بكينيا

أثار ظهور حمار وحشي لونه ذهبي في محمية "ماساي مارا" الطبيعية في كينيا، اهتمام المرشدين السياحيين وفضول السياح الأجانب بعد ثلاثة أسابيع فقط من رصد مهر أسود منقط في نفس المحمية.



وذكرت صحيفة (ديلي نيشن) الكينية أن الكثير من ردود الفعل على ظهور الحمار الوحشي ذهبي اللون "الأشقر" النادر، وردت في منصات وسائل التواصل الاجتماعي، تماما كما حدث في ظهور المهر حالك السواد المنقط باللون الأبيض والذي رصدته عدسات المصورين الشهر الماضي.