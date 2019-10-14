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أخبار البلد

تعرف على تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم.. خدمات

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 09:20 ص
صدى البلد
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أحمد أبوشوشة
اعلنت هيئة السكة الحديد، عن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الاثنين الموافق ١٤ أكتوبر ٢٠١٩، نظرا لما تنفذه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

وتتمثل التأخيرات في الآتي:

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقة

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي
متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

-القاهرة / أسيوط مدة ٤٠ دقيقة
- أسيوط / أسوان مدة ٤٠ دقيقة

ثالثًا: خط بنها / بورسعيد
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقة

رابعًا: خط طنطا / المنصورة / دمياط
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٠ دقيقة

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات باسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات.
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