شيكابالا يستقبل أبطال اليد

تصل بعثة فريق الزمالك لكرة اليد، بعد غدٍ، الأربعاء، مطار القاهرة الدولي، في تمام السادسة صباحًا، بعد تتويجها ببطولة دوري أبطال إفريقيا.



وتوج "كوماندوز" اليد بلقب دوري أبطال إفريقيا للعام الثالث على التوالي، وللمرة الـ 12 في تاريخ النادي، بعد تغلبهم على سبورتنج بنتيجة 33-31 في المباراة النهائية.



وأبدى أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، سعادته بتتويج فريق اليد بالبطولة القارية، مضيفًا في تصريحات متلفزة، أنه شاهد مباراة الأبيض ضد سبورتنج عبر الإنترنت رفقة محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد فريق الكرة.



وأكد أمير، أنه سيستقبل بعثة اليد فور وصولها القاهرة مع شيكابالا، ومن المحتمل أن يكون هناك لاعبون من فريق الكرة أيضًا في استقبالهم.