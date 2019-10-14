غدا.. عرض باليه كليوباترا على المسرح الكبير بدار الأوبرا



يعرض "باليه كليوباترا" غدا الثلاثاء بدارالأوبرا لفرقة باليه أوبرا القاهرة من إخراج مديرها الفني أرمينيا كامل بمصاحبة أوركسترا الأوبرا بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، لمدة أربع ليال من 15 إلى 18 أكتوبر الجاري على المسرح الكبير بالأوبرا وذلك ضمن خطة اثراء ميدان الفنون الجادة في مصر.



"باليه كليوباترا"من تصميم خوزيه بيريز (رقصات)، مساعد التصميم رينيه دي كارديناس، ياسر شعلان (إضاءة)، محمد الغرباوي (ديكور)، مانويلا سييري (ملابس)، ويدور حول القصة التاريخية لكليوباترا ملكة مصر وزواجها بمارك أنطونيو الذي اقتسم حكم الإمبراطورية الرومانية مع أوكتافيوس بعد قتل يوليوس قيصر، ثم اعلان أوكتافيوس الحرب ضد كليوباترا ومارك أنطونيو وهزيمتهما في معركة أكتيوم البحرية ونهايتهما المأسوية بعد انتصار خصمهما .



يشار إلى أن فرقة باليه أوبرا القاهرة قد تأسست عام 1966 وكانت تابعة للمعهد العالى للبالية وقدمت أول عروضها في نفس العام، انطلقت خارج مصر منذ عام 1972 حيث طافت العديد من دول العالم منها روسيا، بلغاريا، يوغوسلافيا، ألمانيا، فرنسا وتونس، وأصبحت إحدى الفرق التابعة لدار الأوبرا عام 1991 ويضم ريبورتوارها مجموعة من أشهر العروض الكلاسيكية العالمية منها "روميو وجولييت"،"بحيرة البجع"، "كسارة البندق"، "جيزيل"، "دون كيشوت"، "طقوس الربيع"، "هاملت"، "لوركيانا"، "كارمينا بورانا"، "بوليرو"، "سندريلا".

