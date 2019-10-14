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أخبار العالم

أول قاضية تدخل القصر الرئاسي.. تعرف على زوجة ساكن قرطاج الجديد

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 11:07 ص
اشراف شبيل زوجة الرئيس
اشراف شبيل زوجة الرئيس التونسي الجديد
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مــــيـــــــــس رضـــــــــا
طوت تونس صفحة الإنتخابات الرئاسية بعد جولتين اتسمتا بالمفارقات الغريبة والمثيرة للجدل، بفوز محقق لقيس سعيد رئيس تونس الجديد الذى وصل لقصر قرطاج بعد أن رحل عنه الرئيس السابق باجى قايد السبسي.

وعقب فوز سعيد بالرئاسة، ألقى خطابا ليل الأحد، على التونسيين بينما كانت تراقبه سيدة من وسط الحشود تراقبه وتحرسه من بعيد وتستمع لكلماته بشغف بعدما رافقته يوما كاملا حتّى الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التي منحت الفوز لزوجها بمنصب رئيس الجمهورية.


ساندته فى الوصول لقرطاج

ظهرت إشراف شبيل للمرة الأول مع زوجها المرشح قيس سعيد وهي تدلي بصوتها في الجولة الأولى الانتخابات الرئاسية، ثم عادت للظهور من جديد داخل مركز الاقتراع في الانتخابات التشريعية التى جرت قبل أسبوع .

وأرجع كثيرين ظهور شبيل خلف زوجها فى الانتخابات إلى وجود دورا لها فى وصوله لسدة الحكم ، حيث شوهدت أكثر من مرة داخل مقر حملته الانتخابية.

وتصدّرت زوجة قيس سعيد مواقع التواصل الاجتماعي وحصدت إشادة واسعة من الكثيرين تجاه مظهرها العصري ومستواها التعليمي العالي، ساعدت في كسب حب الناس لزوجها، كما باتت تثير فضول الصحافة واهتمام التونسيين بمعرفة تفاصيل عن حياتها الخاصة والعامة.

من هى شبيل

قاضية وأصبحت مستشارة بمحكمة الاستئناف، ووكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس، حصلت على شهادة الدراسات العليا في العلوم الجنائية من المعهد الأعلى للقضاء بتونس، بعدما درست في كلية الحقوق بمدينة سوسة.


لقاء عمل تحول لقصة حب وزواج

خلال استضافته بأحد البرامج الإذاعية، بالإذاعة التونسية عام 2017، أكد قيس سعيد أنّه تعرّف على زوجته داخل أسوار الجامعة ونشأت بينهما قصّة حب توجت بالزواج، وأنجبا 3 أبناء وهم سارة ومنى وعمرو.

وستكون إشراف شبيل، أوّل قاضية تدخل قصر قرطاج وثامنة امرأة تتقلّد منصب سيدة تونس الأولى، ويتوقع أن لا يكون لها ظهور كبير في هذا المنصب، حيث سبق أن وعد سعيد بإلغاء منصب السيّدة الأولى وتعهد بأن تبقى عائلته بعيدة عنه ولا تضطلع بأيّ دور، خلال فترة توليّه السلطة.
أول قاضية تدخل القصر الرئاسي.. تعرف على زوجة ساكن قرطاج الجديد
أول قاضية تدخل القصر الرئاسي.. تعرف على زوجة ساكن قرطاج الجديد
أول قاضية تدخل القصر الرئاسي.. تعرف على زوجة ساكن قرطاج الجديد
أول قاضية تدخل القصر الرئاسي.. تعرف على زوجة ساكن قرطاج الجديد
أول قاضية تدخل القصر الرئاسي.. تعرف على زوجة ساكن قرطاج الجديد
أول قاضية تدخل القصر الرئاسي.. تعرف على زوجة ساكن قرطاج الجديد
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