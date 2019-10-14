الأهلي ينعى اللواء حسن مسعود

نعت إدارة الأهلي اليوم اللواء حسن مسعود مدير فرع مدينة نصر وأحد أعضاء النادي البارزين الذي وافته المنية في ساعه مبكرة من صباح اليوم.



وقال الأهلي في بيان رسمي:" محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، وقطاعات النادي، ينعون ببالغ الحزن والأسى المغفور له – بإذن الله – اللواء حسن مسعود مدير فرع النادي بمدينة نصر الذي وافته المنية اليوم الإثنين داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان".



وشغل حسن مسعود منصب المدير التنفيذي لمدة عامين في ٢٠١٢ -٢٠١٣ والمدير التنفيذي لنادي الجزيرة قبل أن يعود للأهلي من جديد ويتولي منصب مدير فرع مدينة نصر.

