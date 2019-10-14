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حوادث

لـ الرقص بالأسلحة البيضاء.. حبس عادل شكل كبير مشجعي الاتحاد السكندري

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 12:26 م
عادل شكل
عادل شكل
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أحمد عبد العزيز
أمرت نيابة سيدي جابر بالإسكندرية، الإثنين، بحبس عادل شكل، كبير مشجعي نادي الاتحاد السكندري الرياضي، واثنين آخرين شهرتهما "سواده" و"البوك" 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وذلك بتهم حيازة أسلحة بيضاء واستعراض القوة والبلطجة وتعطيل حركة المرور.

وكان قد تم إلقاء القبض على المتهمين عقب تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو يظهر كبير مشجعي نادي الاتحاد السكندري وآخرين أثناء الرقص بالأسلحة البيضاء بشارع الجواهر بمنطقة الحضرة الجديدة.

وعقب تقنين الإجراءات قامت قوة من قسم شرطة سيدي جابر بإلقاء القبض على المتهمين الثلاثة وهم كل من "عادل شكل" و"أحمد سواده" و"مروان البوك" وبحوزتهم الأسلحة البيضاء المستخدمة في الواقعة.

وكشفت التحقيقات قيام كبير مشجعي نادي الاتحاد السكندري وآخرين بالرقص بالأسلحة البيضاء بشارع الجواهر بمنطقة الحضرة الجديدة، احتفالا بوصول جهاز المتهم الثاني "أحمد سواده" استعدادا لزفافه.

وخلال التحقيقات اعترف المتهين بارتكابهم الواقعة المشار إليها كنوع من البهجة والفرحة كعادة المناطق الشعبية، مؤكدين أنهم لم يقوموا بإحداث أي ضرر للمواطنين أو استعراض القوة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة سيدي جابر، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.
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