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ثقافة

الأوبرا تعلن تفاصيل الدورة الـ 28 لمهرجان الموسيقى العربية

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 01:09 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، مؤتمرًا صحفيًا في الخامسة مساء الأربعاء 16 أكتوبر بالمستوى الأول للمسرح الكبير للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ 28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، التى تقام فى الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر المقبل.

يحضر المؤتمر أعضاء اللجنه التحضرية الموسيقار حلمي بكر، الموسيقار الدكتور جمال سلامة، الدكتور حسن شرارة، الدكتور رضا رجب، الدكتور عماد عاشور، الدكتور خالد داغر، الفنان امجد العطافى، الاعلامى امجد مصطفى، الفنان ماجد سرور، الشاعر جمال بخيت، الموسيقار محمد رحيم، الشاعر هانى عبد الكريم، الموسيقار زياد الطويل، الدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية والفنانه جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر.

ويشارك في المؤتمر مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية ومختلف وسائل الإعلام والشبكات الإذاعية.
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