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أخبار البلد

مصطفى الجمل: شارع 306 سيصبح أكبر معرض للأسر المنتجة خلال الفترة المقبلة

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 01:59 م
مصطفى الجمل و أسامة
مصطفى الجمل و أسامة الشافعي في ندوة صدى البلد
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محمد صديق / عدسة أحمد بيسو
قال مصطفى الجمل المستشار الإعلامي لشركة أسواق مصر إكسبريس للتطوير والإدارة، التابعة لصندوق تحيا مصر، والتي تنفذ شارع 306 بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية، إن الأنشطة داخل شارع 306 لا تقتصر على الأكل والشرب والوجبات السريعة فقط، بل هناك اهتمام كبير بالأنشطة الترفيهية والحرف اليدوية والتراثية، مشيرًا إلى أنه يتم اختيار الحرف اليدوية بداخل كل شارع بمحافظات الجمهورية، بناء على السمة الغالبة على المحافظة بشكل عام، فالحرف اليدوية في محافظة أسوان تختلف عن حرف محافظة الشرقية أو سيناء، فلكل محافظة طابع خاص ومختلف.

وأضاف «الجمل» خلال حواره لـ«صدى البلد» أن شركة أسواق مصر إكسبريس، تخطط خلال الفترة المقبلة، لأن تصبح شوارعها منافذ عرض للأسر المنتجة، موضحًا انه تم مخاطبة وزارة التضامن لتوقيع بروتوكول تعاون، الهدف منه مساعدة الأسر المنتجة على عرض منتجاتها في شارع 306 في مختلف المحافظات.

يذكر أن جدير شارع 306 هو مشروع أسسته شركة أسواق مصر إكسبريس التابعة لشركة تحيا مصر القابضة للاستثمار، وهو عبارة عن مشروعات شبابية للمهتمين بعربات الأكلات السريعة والمشروبات، والحرف اليديوية بشكل عصري ومتماشي مع طموحات وتطلعات الجيل الحالى.

وتم افتتاح 5 فروع لـ مشروع شارع 306 في ألماظة وشيراتون ودمياط والغربية ومؤخرا في الدقي، ومن المخطط افتتاح 150 موقعا على مستوى محافظات الجمهورية.
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