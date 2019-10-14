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أخبار العالم

الملكة إليزابيث: هكذا سنجعل لندن مركزا ماليا عالميا

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 02:51 م
الملكة إليزابيث:
الملكة إليزابيث: هكذا سنجعل بريطانيا مركز مالي عالمي
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دعاء أبوهشيمة
ألقت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا بكلمة، اليوم الإثنين، طرحت خلالها الاجندة التشريعية لفترة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أعدتها حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون.

ووفقا لصحيفة "ديلي اكسبريس"، قالت ملكة بريطانيا إن الحكومة تريد شراكة جديدة مع الاتحاد الأوروبي تقوم على التجارة الحرة؛ مشيرة إلى أنه سيكون هناك أنظمة جديدة لمصايد الأسماك والزراعة.

وأوضحت الملكة إليزابيث الثانية أنه سيتم اتخاذ خطوات لتحقيق الاستقرار في الخدمات المالية؛ مشيرة إلى أن الخطة الاقتصادية الجديدة للحكومة ستدعمها إستراتيجية مالية جديدة.

وأضافت ملكة بريطانيا أن الحكومة تخطط لتشريع يعزز من دور بريطانيا كمركز مالي دولي بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي عن طريق 'تعزيز' القدرة التنافسية للقطاع. ولكن هذا سيكون دون تآكل 'المعايير التنظيمية الرائدة في العالم'.

وتشمل الأهداف المحددة أن يصبح من الأسهل بيع صناديق الاستثمار الأجنبي في بريطانيا، والالتزام بتطبيق قواعد رأس المال المصرفي المتفق عليها عالميًا حتى الآن، وضمان وصول الشركات المالية في جبل طارق على المدى الطويل إلى سوق بريطانيا.

وأكدت الملكة، في بداية خطابها خطابها على أولوية الحكومة "كانت دائما ضمان خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر"؛ مشيرة إلى أن الوزراء يبذلون قصارى جهدهم من أجل وضع مشروع قانون يضمن بريكسيت باتفاق كي يتمكن جونسون من الموافقة عليه هذا الأسبوع في بروكسل في الوقت المحدد لمغادرة بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.

ومن المتوقع أن يدافع جونسون عن خطط حكومة حزب المحافظين، وهي حكومة أقلية، لجعل بريطانيا" أعظم مكان على وجه الأرض" في خطاب لاحق، سوف يتضمن إصراره على خروج بريطانيا من الاتحاد في 31 أكتوبر الجاري سواء تم الاتفاق أم لا.
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