بعد العدوان التركي.. القوات الأمريكية والبريطانية تستعدان لمغادرة سوريا

أفادت "روسيا اليوم"، في نبأ عاجل، اليوم الاثنين، بأن القوات الأمريكية في شمال سوريا تلقت أوامر بمغادرة البلاد، وفقًا لما نقله مسؤول أمريكي.





ومن جانبها، قالت شبكة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل أيضا، إن القوات الخاصة البريطانية تستعد لمغادرة سوريا.





وأطلقت تركيا، منذ الأربعاء الماضي، عملية عسكرية شمالي سوريا، تحت اسم "نبع السلام"، بذريعة القضاء على "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار محاربة "داعش".



