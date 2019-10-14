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أخبار العالم

بعد العدوان التركي.. القوات الأمريكية والبريطانية تستعدان لمغادرة سوريا

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 05:20 م
القوات الأمريكية
القوات الأمريكية في سوريا
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شيماء مصطفى
أفادت "روسيا اليوم"، في نبأ عاجل، اليوم الاثنين، بأن القوات الأمريكية في شمال سوريا تلقت أوامر بمغادرة البلاد، وفقًا لما نقله مسؤول أمريكي.

ومن جانبها، قالت شبكة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل أيضا، إن القوات الخاصة البريطانية تستعد لمغادرة سوريا.

وأطلقت تركيا، منذ الأربعاء الماضي، عملية عسكرية شمالي سوريا، تحت اسم "نبع السلام"، بذريعة القضاء على "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار محاربة "داعش".

واحتل الجيش التركي، حتى الآن 5 قرى في ريف رأس العين، شمالي سوريا، خلال هذا العدوان العسكرية، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا.
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