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رياضة

مفاجأة جديدة من فايلر.. نجم الأهلي يشارك أمام الإعلاميين استعدادا للقمة

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 05:59 م
صدى البلد
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نور عادل
يواجه فريق الكرة الأول بنادي الأهلي منافسه فريق الإعلاميين، بالوقت الحالي وديًا، وذلك في إطار الاستعدادات لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

وظهر في تلك المباراة الودية نجم النادي الأهلي محمد محمود، وذلك بعد غيابه عن الملاعب لمدة 279 يومًا، بسبب الرباط الصليبي الذي تعرض له الموسم الماضي.

ويسعى الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر لتجهيز كافة لاعبيه من أجل مواجهة القمة المقبلة يوم 19 أكتوبر المقبل في رابع جولات الدوري الممتاز.

ومن الممكن يكون محمد محمود مفاجأة جديدة للنادي الأهلي في مباراة القمة المقبلة، مثلما فعل رينيه فايلر مع جونيور أجايي في مباراة السوبر المصري.
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