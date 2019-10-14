5 نجوم برعوا في أداء الضابط الإسرائيلي في السينما.. تعرف عليهم

أشاد النقاد بأداء الفنان الأردني إياد نصار الذي قام بدور الضابط الإسرائيلي "ديفيد" في فيلم "الممر" في عرضه لأول مرة على شاشة قناة "أون" بمناسبة الذكرى 46 لنصر أكتوبر المجيد.





ويرصد "صدى البلد"، في هذه السطور أبرز الممثلين الذي قاموا بدور الضابط الإسرائيلي في السينما، إضافة إلى إياد نصار.





سعيد عبد الغني "بوتا"





أحد أشهر أدوار السينما المصرية، حين قام سعيد عبد الغني بدور ضابط المخابرات الإسرائيلية "بوتا"، في فيلم الجاسوسية الشهير مهمة في تل أبيب، الذي يكتشف أن نادية الجندي جاسوسة مصرية، يبدأ في تعذيبها قبل أن تتمكن المخابرات المصرية من إنقاذ "آمال" نادية الجندي وعودتها إلى مصر.





محيي إسماعيل "عساف ياجوري"





وهو دور صغير قام به الفنان محيي إسماعيل في الفيلم الشهير الرصاصة لا زالت في جيبي، وفيه يتقمص إسماعيل دور الضابط الإسرائيلي عساف ياجور، الذي تم أسره في حرب 1973.





يحيي الفخراني "أبو جودة"





وهو دور ضابط المخابرات الإسرائيلي الذي قام بدوره الفنان يحيي الفخراني في فيلم إعدام ميت، حيث يكتشف أبو جودة مؤخرا دور المخابرات المصرية في تجنيد ضابط مصري ليتولى مهمة معرفة المفاعل النووي الإسرائيلي " ديمونة"، ويقوم أبو جودة في نهاية الفيلم بإطلاق الرصاص على نفسه بعد فشله ونجاح حيلة المخابرات المصرية.





شريف منير "دانيال"





في الفيلم الشهير ولاد العم، يتقمص الفنان شريف منير دور الضابط الإسرائيلي "دانيال" الذي يتزوج خلال مهمة جاسوسية له في القاهرة من فتاة مصرية لا تعلم هويته الإسرائيلية، لكنه سرعان ما يكشف له نفسه عندما يأتيه قرار العودة إلى إسرائيل، فيختطف زوجته وأطفاله إلى هناك، وتكلف المخابرات المصرية ضابط مصري يقوم بإرجاع الفتاة المصرية وأطفالها إلى موطنها مرة أخرى.