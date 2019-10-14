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أخبار البلد

وزيرا الأوقاف والتربية والتعليم يبحثان سبل تنفيذ البرامج التثقيفية المشتركة

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 08:55 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
ناقش وزيرا الأوقاف والتربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، سبل تنفيذ البرامج التثقيفية المشتركة في مجال بناء الشخصية ومواجهة الفكر المتطرف لتصحيح المفاهيم الخاطئة وكذلك المسابقات الثقافية المشتركة وبرامج التدريب المشترك حول تصحيح المفاهيم الخاطئة.

كما تم دراسة البروتوكول المشترك الذي توفر من خلا له وزارة الأوقاف 200 مليون جنيه لبناء مدارس بالقرى والمناطق الأولى بالرعاية لصالح وزارة التربية والتعليم على أن تكون الإدارة كاملة بهذه المدارس بمعرفة وزارة التربية والتعليم.

يأتي ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف التنويري والتثقيفي لنشر صحيح الدين ومواجهة الفكر المتطرف وفي ضوء التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة الوطنية.
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