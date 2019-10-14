كيف قاد لاعبا الأهلي والزمالك منتخب مصر للفوز على بتسوانا.. تفاصيل

حقق منتخب مصر الأول لكرة القدم الفوز على نظيره منتخب بتسوانا بهدف دون رد بالمباراة التي تقام بالوقت الحالي وديًا باستاد الجيش ببرج العرب.



وسجل الهدف الوحيد بالمباراة حمدي فتحي بالدقيقة 73، بعدما شارك بديلًا في الشوط الثاني بدلًا من محمد النني.



وصنع هدف المباراة الوحيد نجم نادي الزمالك محمود علاء، بارساله عرضية رائعة إلى نجم النادي الأهلي حمدي فتحي.



ويأتي الهدف بعدما عجز هجوم منتخب مصر المكون من أحمد حسن كوكا وعبدالله السعيد وحسين الشحات ومحمود تريزيجيه، ومحمد مجدي أفشة، الذي شارك كبديل، عن تسجيل الهدف الوحيد للمنتخب في تلك المباراة.



ويعد أول لقاء تحت قيادة حسام البدري، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الجديد، وذلك ضمن استعدادات المنتخبين لخوض غمار تصفيات بطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.