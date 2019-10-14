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رياضة

أوكرانيا تحرج البرتغال وتتقدم بهدفين في الشوط الأول بمشاركة رونالدو ..فيديو

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 09:48 م
صدى البلد
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عمر سلامة
انتهى الشوط الأول من مباراة البرتغال و أوكرانيا بتقدم الأوكران بهدفين مقابل لا شيء في مباراة دور المجموعات من التصفيات المؤهلة ليورو 2020 على استاد أبولون لحساب الجولة السابعة.

أحرز رومان الهدف الأول لأوكرانيا فى الدقيقة السادسة من زمن الشوط الأول ثم عزز أندري النتيجة وأحرز الهدف الثانى فى الدقيقة السابعة و العشرين.

و أعلن فرناندو سانتوس، مدرب منتخب البرتغال، تشكيلة فريقه الأساسية لمواجهة أوكرانيا، على ملعب أولمبيسكي الوطني بالعاصمة كييف، اليوم الاثنين، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020.

و قاد كريستيانو رونالدو تشكيلة أبطال أوروبا، التي شهدت دفع سانتوس بجواو ماريو منذ البداية.

وجاء تشكيل البرتغال كالتالي:

"روي باتريسيو، نيلسون سيميدو، بيبي، روبن دياز، رافائيل جيريرو، دانيلو بيريرا، جواو موتينيو، جواو ماريو، كريستيانو رونالدو، برناردو سيلفا، جونزالو جويديس".

أما أندري شيفتشينكو، مدرب منتخب أوكرانيا، فبدأ بتشكيلة تتكون من:

"أندري بياتوف، فيتالي ميكولينكو، ميكولا ماتفيينكو، سيرهي كريستوف، أوليكسندر كارافايف، تاراس ستيبانينكو، أندري يارمولينكو، أوليكسندر زينتشينكو، روسلان مالينوفيسكي، مارلوس، رومان ياريمتشوك".
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