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رياضة

محمد بركات يكشف المكسب الوحيد من مباراة مصر وبتسوانا .. فيديو

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 09:55 م
الجهاز الفني لمنتخب
الجهاز الفني لمنتخب مصر
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محمد رشاد
أبدى محمد بركات مدير منتخب مصر، رضاه عن الفوز أمام بتسوانا وديا بهدف نظيف فى المباراة التى جرت اليوم باستاد برج العرب، مضيفا أنه كان لابد من الفوز بأى نتيجة لإكساب اللاعبين الثقة فى أنفسهم قبل مباراة كينيا الشهر المقبل فى تصفيات أمم أفريقيا 2021.

وقال بركات فى تصريحات لقناة اون سبورت، إن منتخب بتسوانا لعب بطريقة دفاعية بحثا عن التعادل، وهى نفس الطريقة التى سيؤدى بها منتخب كينيا الشهر المقبل فى تصفيات أمم أفريقيا، موضحا أن التجربة جيدة وسيعمل الجهاز الفنى سريعا على تصحيح السلبيات وعلاج الأخطاء قبل المعسكر المقبل.

ووجه الشكر لمسئولى بتسوانا بعد موافقتهم على زيادة التغييرات إلى 6 بدلا من 4 ، حتى يحصل أغلب اللاعبين على فرصة حقيقية مع المنتخب.
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