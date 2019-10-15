سرقوا 132 ألف دولار.. تفاصيل مثيرة في سرقة فيلا التجمع.. المتهمون تعرفوا على سائق مالكها على فيس بوك.. وخططوا للسرقة منتحلين صفة رجال الشرطة.. فيديو

الداخلية تكشف تفاصيل سرقة فيلا التجمع الخامس وتضبط الجناة

سائق مالك الفيلا افتعل بلاغ كسر نافذة غرفة النوم لإبعاد التهمة عنه

التحريات: 5 عاطلين بالقاهرة والجيزة والإسكندرية وراء الجريمة

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط مرتكبى واقعة سرقة مبالغ مالية من داخل إحدى الفيلات السكنية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.تلقى قســـم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بلاغا مـــن سائق يعمل بفيلا ملك أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية متواجد خارج البلاد، باكتشافه كسر نافذة غرفة النوم الخاصة بالفيلا وسرقة مبلغ مالى من داخل خزينة بالغرفة.تم تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالقاهرة، توصلت جهوده إلى عدم صحة أقوال المبلغ واختلاقه الواقعة، وأن وراء ارتكابها 5 عاطلين لهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بالقاهرة والجيزة والإسكندرية.عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بالتنسيق مع مديريتى أمن الجيزة والإسكندرية، أسفرت عن ضبط ثلاثة منهم.بمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الهاربين، وقرروا بـ سابقة تعرف أحد الهاربين على المبلغ من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعى، واتفقوا على سرقة محتويات الفيلا عمله، وفى سبيل تنفيذ ذلك توجه أحد المتهمين الهاربين إلى الفيلا صحبة المبلغ، وعقب ذلك توجه باقى المتهمين إليها مستقلين سيارة ملاكى ملك أحدهم وانتحلوا صفة رجال شرطة وقاموا بتفتيش الفيلا وسرقة مبالغ مالية قدرها 132 ألف دولار، و80 ألف جنيه" من داخل خزانة غرفة النوم وهربوا.وأرشدوا عن مبلغ "22850 دولار - 62 ألف جنيه"، وأكدوا قيام أحدهم بشراء محل داخل أحد المولات دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمبلغ 320 ألف جنيه، ومتهم آخر قام بشراء شقة سكنية بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة بمبلغ 420 ألف جنيه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.