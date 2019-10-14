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رياضة

بعد الهتافات العنصرية.. إنجلترا تكتسح بلغاريا بسداسية.. فيديو

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 11:11 م
صدى البلد
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نور عادل
وضع المنتخب الإنجليزي قدما في نهائيات كأس أمم أوروبا 2020 لكرة القدم، بفوزه على مضيفه البلغاري 6 -0 مساء الاثنين في صوفيا، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وسجل أهداف المنتخب الإنجليزي كل من ماركوس راشفورد بالدقيقة 7 وروس باركلي بالدقائق 20 و32 ورحيم سترلينج بالدقائق 45 و69، وهاري كين بالدقيقة 85.

ورفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 15 نقطة، بفارق 3 نقاط أمام التشيك صاحبة المركز الثاني، و4 أمام كوسوفو صاحبة المركز الثالث التي تغلبت الاثنين أيضا على مونتينيجرو 2-0.

وتوقفت المباراة مرتين في الشوط الأول، بعدما أطلقت مجموعة من المشجعين البلغاريين هتافات عنصرية تجاه لاعبي المنتخب الإنجليزي الذين تشاور معهم الحكم قبل أن يقرر استئناف اللعب.
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