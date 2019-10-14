بعد الهتافات العنصرية.. إنجلترا تكتسح بلغاريا بسداسية.. فيديو

وضع المنتخب الإنجليزي قدما في نهائيات كأس أمم أوروبا 2020 لكرة القدم، بفوزه على مضيفه البلغاري 6 -0 مساء الاثنين في صوفيا، ضمن منافسات المجموعة الأولى.
وسجل أهداف المنتخب الإنجليزي كل من ماركوس راشفورد بالدقيقة 7 وروس باركلي بالدقائق 20 و32 ورحيم سترلينج بالدقائق 45 و69، وهاري كين بالدقيقة 85.
ورفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 15 نقطة، بفارق 3 نقاط أمام التشيك صاحبة المركز الثاني، و4 أمام كوسوفو صاحبة المركز الثالث التي تغلبت الاثنين أيضا على مونتينيجرو 2-0.
وتوقفت المباراة مرتين في الشوط الأول، بعدما أطلقت مجموعة من المشجعين البلغاريين هتافات عنصرية تجاه لاعبي المنتخب الإنجليزي الذين تشاور معهم الحكم قبل أن يقرر استئناف اللعب.
وسجل أهداف المنتخب الإنجليزي كل من ماركوس راشفورد بالدقيقة 7 وروس باركلي بالدقائق 20 و32 ورحيم سترلينج بالدقائق 45 و69، وهاري كين بالدقيقة 85.
ورفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 15 نقطة، بفارق 3 نقاط أمام التشيك صاحبة المركز الثاني، و4 أمام كوسوفو صاحبة المركز الثالث التي تغلبت الاثنين أيضا على مونتينيجرو 2-0.
وتوقفت المباراة مرتين في الشوط الأول، بعدما أطلقت مجموعة من المشجعين البلغاريين هتافات عنصرية تجاه لاعبي المنتخب الإنجليزي الذين تشاور معهم الحكم قبل أن يقرر استئناف اللعب.