تفاصيل حفظ التحقيقات مع مرتضى منصور في قضية مخالفات نادي الزمالك

قررت النيابة العامة حفظ التحقيقات مع مرتضى منصور وآخرين في قضية المخالفات المالية لنادي الزمالك المقيدة برقم 240 لسنة 2018 حصر أموال عليا و 14 لسنة 2019 حصر تحقيق.



وكان نيابة الأموال العامة أصدرت قرارا اليوم برفع اسم هانى زادة عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، من قوائم الترقب والوصول والممنوعين من السفر، وذلك على خلفية التحقيقات فى البلاغات المقدمة من ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق فى قضية المخالفات المالية للنادى.



وكشفت مصادر قانونية، أن النيابة خاطبت الجهات الأمنية بوزارة الداخلية، برفع اسم زادة علي قوائم الترقب والوصول، بعدما قام بسداد قيمة الأموال التي حددتها نيابة الأموال العامة في القضية، وأن هيئة الدفاع عنه انتهت من إجراءات رفع اسمه من القوائم بعد وصوله صباح اليوم إلى مطار القاهرة، بعد أن أخطرت النيابة جميع الأجهزة المعنية بتنفيذ القرار ورفع اسمه من قوائم الترقب والوصول.