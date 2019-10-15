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أخبار العالم

نائب الرئيس الأمريكي: ترامب طلب من أردوغان وضع حد للعملية العسكرية في سوريا

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 05:30 ص
اردوغان- ترامب
اردوغان- ترامب
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قسم الخارجي
قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه طلب من أردوغان وضع حد للعملية العسكرية في سوريا.

وأضاف أن ترامب تحدث مع القادة الأكراد بشأن الهجوم التركي، وفقا لقناة "العربية".

كان دونالد ترامب أعلن أن وزارة ارة الخارجية ستوقف مفاوضاتها بشأن صفقات تتجاوز 100 مليار دولار مع تركيا.

وفي وقت سابق قال ترامب إنه سوف يصدر قرارات تنفيذية بفرض عقوبات على مسؤولين أتراك رسميين وأي شخص يساهم في العمليات التركية المزعزعة للاستقرار في شمال شرقي سوريا، مشيرا إلى أن الهجوم التركي في شمال سوريا يعرض حياة المدنيين ويهدد السلام والأمن في المنطقة.

وتابع ترامب قائلا: "أنا جاهز تماما لتدمير الاقتصاد التركي وبسرعة إذا استمر القادة الأتراك في السير على هذا النهج الخطير والمدمر".
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