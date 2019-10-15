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رياضة

بعد أنباء تأجيل القمة 119.. الاتحاد البلجيكي يعتذر لـ الجبلاية.. تفاصيل

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 12:43 ص
جانب من مباراة السوبر
جانب من مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك
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يسري غازي
تلقت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور اعتذارا من قبل اتحاد بلجيكا لكرة القدم عن ترشيح طاقم تحكيم لإدارة مباراة القمة رقم 119 .

ويلتقى النادى الأهلي غريمه التقليدي نادي الزمالك يوم السبت القادم فى إطار الجولة الرابعة بالدوري الممتاز.

وقال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن بلجيكا اعتذرت عن إرسال حكام لإدارة لقاء القمة بداعى انشغال قضاة الملاعب لديها بإدارة المباريات المحلية.

أشار إلى أن جمال الغندور فى موقف لا يحسد عليه نظرا لعدم توصله لأى موافقة من اى اتحاد اوروبي لإرسال طاقم تحكيم لإدارة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك.

يذكر أن الجهات الأمنية طالبت اتخاذ الكرة بتأجيل لقاء القمة إلى أجل غير مسمى نظرا لدواع أمنية على أن يتم النظر فى الأمر غدا الثلاثاء وحسمه بشكل نهائي.
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