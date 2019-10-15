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رياضة

أسامة نبيه: بداية حسام البدري مع المنتخب مبشرة

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 02:29 ص
صدى البلد
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نور عادل
طالب اسامه نبيه نجم الزمالك السابق عدم التعجل في الحكم على حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، مشددا على أنه يحتاج مزيد من الوقت حتى يفرض فكره على المنتخب.

وقال نبيه خلال حواره لبرنامج كورة كل يوم، الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: "مع مرور الأسابيع بمسابقة الدوري سيفرز ذلك الأمر عن لاعبين جدد لمنتخب مصر والبداية أمام بوتسوانا مع الجهاز الفني الجديد كانت مبشرة".

وفاز منتخب مصر على بوتسوانا وديا بهدف دون رد في أول مباراة ودية مع الجهاز الفني الجديد بقيادة حسام البدري.
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